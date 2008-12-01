Elvira Boyarishcheva elviraboelvirabo
44 годаГермания/Фрайбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Образование:
2005 - по настоящее время -Альберт - Людвигс- Университет , Фрайбург, Германия. Факультет лингвистики и экономики
1997- 2002 - Челябинский Государственный Университет, факультет лингвистики и перевода
Опыт работы:
2005 - по настоящее время - переводчик, фрилансер
2002-2004 - сотрудник кафедры теории и практики перевода ЧелГу
Рабочие языки: русский, английский, немецкий, французский.
Большой опыт перевода художественных, технических и экономических текстов.
Опыт синхронного и последовательного перевода конференций.
Место проживания - Германия, Фрайбург.
Мобильностъ в пределах Европы и России.