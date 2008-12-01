Образование:

2005 - по настоящее время -Альберт - Людвигс- Университет , Фрайбург, Германия. Факультет лингвистики и экономики

1997- 2002 - Челябинский Государственный Университет, факультет лингвистики и перевода

Опыт работы:

2005 - по настоящее время - переводчик, фрилансер

2002-2004 - сотрудник кафедры теории и практики перевода ЧелГу

Рабочие языки: русский, английский, немецкий, французский.

Большой опыт перевода художественных, технических и экономических текстов.

Опыт синхронного и последовательного перевода конференций.

Место проживания - Германия, Фрайбург.

Мобильностъ в пределах Европы и России.