elvirakomarkova

Образование:
Высшее:Институт журналистики и литературного творчества
Специальность: Журналистика
Специализация: Проблемно-тематическая журналистика (искусство)2013-н.в.
Среднее-специальное:Колледж декоративно-прикладного искусства №36 им. Карла Фаберже
Факультет: Дизайн в текстильной промышленности2009-2013
Курсы:Холодный батик 2009-2010
Являлась слушателем лекций Александра Васильева в 2010, 2011, 2012 гг.
Практика:
Театр имени Станиславского, в качестве помощника оформителя. 2011 г.
Опыт работы:
H&M - оформитель-декоратор - 2012-2013 гг.
TOGAS Design Studio - администратор салона - 2013-2014 гг.
Mercury продавец-консультант в бутике Alexander Mcqueen
Увлечения и хобби:
Специализированная литература по истории искусств, музеи и выставки (Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина, "Art Play", Гараж, Винзавод, Музей современного искусства, ЦДХ), fashion индустрия, театр.
Создатель и администратор паблик-групп:https://vk.com/nuitmacabre https://vk.com/leemcq
Любимые деятели искусства - Анри Матисс, Огюст Ренуар, Амедео Модильяни, Густав Климт, Антонио Гауди, Эктор Гимар
Любимые деятели fashion индустрии - Александр Маккуин, Карл Лагерфельд, Ив Сен-Лоран, Рикардо Тиши, Александр Вэнг, Эди Слиман, Раф Симонс, Cтелла Маккартни, Жиль Сандер, Меисон Мартин Марджела
О себе:Трудолюбивая, целеустремленная, усидчивая, внимательная, амбициозная, креативная, легко обучаюсь