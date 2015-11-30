elvirakomarkova

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Образование:

Высшее:Институт журналистики и литературного творчества

Специальность: Журналистика

Специализация: Проблемно-тематическая журналистика (искусство)2013-н.в.

Среднее-специальное:Колледж декоративно-прикладного искусства №36 им. Карла Фаберже

Факультет: Дизайн в текстильной промышленности2009-2013

Курсы:Холодный батик 2009-2010

Являлась слушателем лекций Александра Васильева в 2010, 2011, 2012 гг.

Практика:

Театр имени Станиславского, в качестве помощника оформителя. 2011 г.

Опыт работы:

H&M - оформитель-декоратор - 2012-2013 гг.

TOGAS Design Studio - администратор салона - 2013-2014 гг.

Mercury продавец-консультант в бутике Alexander Mcqueen

Увлечения и хобби:

Специализированная литература по истории искусств, музеи и выставки (Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина, "Art Play", Гараж, Винзавод, Музей современного искусства, ЦДХ), fashion индустрия, театр.

Создатель и администратор паблик-групп:https://vk.com/nuitmacabre https://vk.com/leemcq

Любимые деятели искусства - Анри Матисс, Огюст Ренуар, Амедео Модильяни, Густав Климт, Антонио Гауди, Эктор Гимар

Любимые деятели fashion индустрии - Александр Маккуин, Карл Лагерфельд, Ив Сен-Лоран, Рикардо Тиши, Александр Вэнг, Эди Слиман, Раф Симонс, Cтелла Маккартни, Жиль Сандер, Меисон Мартин Марджела

О себе:Трудолюбивая, целеустремленная, усидчивая, внимательная, амбициозная, креативная, легко обучаюсь