elvis2388

Владимир elvis2388

 
35 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
B.alone video. Видеосъемка в Киеве

B.alonevideo. Видеосъемка в Киеве

"Мы покажем миру Вашу историю"

 

Профессиональная видеосъемка:

·       Музыкальные клипы

·       Видеосъемка Love Story

·       Видеообзор товара или услуги

·       Репортажная съемка/Видео для Вашего бизнеса

·       Рекламный ролик (имиджевое видео)

·       Видеосъемка детских утренников

·       Видеосъемка промо роликов

·       Монтаж Вашего видео

Мы любим свою работу, налаженный циклвидеопроизводства обеспечивает наилучшее использование вашего бюджета.

 

http://balone.com.ua