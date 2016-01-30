B.alone video. Видеосъемка в Киеве
B.alonevideo. Видеосъемка в Киеве
"Мы покажем миру Вашу историю"
Профессиональная видеосъемка:
· Музыкальные клипы
· Видеосъемка Love Story
· Видеообзор товара или услуги
· Репортажная съемка/Видео для Вашего бизнеса
· Рекламный ролик (имиджевое видео)
· Видеосъемка детских утренников
· Видеосъемка промо роликов
· Монтаж Вашего видео
Мы любим свою работу, налаженный циклвидеопроизводства обеспечивает наилучшее использование вашего бюджета.
Портфолио
- Репортажная съемка/Видео для Вашего бизнеса126 просмотров
- Рекламный ролик (имиджевое видео)133 просмотра
- Видеосъемка промо роликов125 просмотров