О себе
Вебмастер.
Исполнительный, ответственный, амбициозный, пунктуальный, общительный, легко нахожу общий язык с разными слоями населения. Легко обучаюсь.
В сети с 2008 года. Опыт работы вебмастером приобретался только на личном опыте и на собственных сайтах. Модерация сайтов и форумов, Администрирование проектов, организация найма исполнителей,
Максимально легко работаю с CMS DLE, могу работать с WP и немного Joomla.
Чистка и правка PHP и HTML кода, поиск и устранение вредного кода. Могу отредактировать шаблон под нужные цели (добавить, убрать, изменить, поправить...)
Хорошее владение русским языком и оборотами речи, полезно при написании статей. Могу быть журналистом, работать с каталогами, не боюсь рутинной работы.
Имею опыт в работе с хостингами, переносы сайтов, установка и настройка CMS, управление доменами (делегация, создание поддоменов, почтовые работы). Полное владение панелями управления ISP и AdminPanel.
Готов пробовать новые направления.