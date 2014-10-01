Вебмастер с опытом работы над собственными проектами. Вёл только свои сайты

О себе

Вебмастер.

Исполнительный, ответственный, амбициозный, пунктуальный, общительный, легко нахожу общий язык с разными слоями населения. Легко обучаюсь.

В сети с 2008 года. Опыт работы вебмастером приобретался только на личном опыте и на собственных сайтах. Модерация сайтов и форумов, Администрирование проектов, организация найма исполнителей,

Максимально легко работаю с CMS DLE, могу работать с WP и немного Joomla.

Чистка и правка PHP и HTML кода, поиск и устранение вредного кода. Могу отредактировать шаблон под нужные цели (добавить, убрать, изменить, поправить...)

Хорошее владение русским языком и оборотами речи, полезно при написании статей. Могу быть журналистом, работать с каталогами, не боюсь рутинной работы.

Имею опыт в работе с хостингами, переносы сайтов, установка и настройка CMS, управление доменами (делегация, создание поддоменов, почтовые работы). Полное владение панелями управления ISP и AdminPanel.

Готов пробовать новые направления.