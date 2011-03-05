Фотодизайнер - делаю фотоальбомы, фотокниги, фотомонтаж и многое другое :)

Дизайн это моя работа и хобби. На моем сайте http://elv-design.ru Вы можете ознакомиться с примерами моих работ: дизайном свадебных фотоальбомов, семейных и праздничных альбомов, фотоальбомов с путешествиями, выпускных фотоальбомов и многих других, а также макетами визиток, корпоративных буклетов и дизайном прочей печатной продукции. Также у меня есть небольшой опыт подготовки дизайн-макетов для наружной рекламы.

Чтобы заказать дизайн фотоальбома, визитки, корпоративного буклета, а также макетов для наружной рекламы напишите мне письмо на elv-design(собачка)mail.ru или позвоните по телефону: +7(927)430-94-50 и изложите свои пожелания относительно дизайна. Если Вы живете в Казани, то мы можем встретиться лично и обсудить все детали.

Мне очень интересно сотрудничество с профессиональными фотографами Казани и других городов. Пишите и звоните, я буду рада сделать Ваши фото еще красивее и интереснее!