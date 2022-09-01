Менеджер по работе с маркетплейсам
Елизавета, 22 года, проживаю в г. Минск, Республика Беларусь.
Я являюсь менеджером по работе с Ozon. Хочу вам предложить свои профессиональные услуги по продвижению карточек товара и
вывода их в ТОП. Я могу вам сделать инфографику карточек товара, написать
Уникальное торговое предложение в карточке товара с призывом к действию,
подготовить для Вас Rich-контент и за счет чего вырастет контент-рейтинг. Могу
провести профессионально аудит личного кабинета и дать полезные Вам
рекомендации. Если у вас есть вопросы по моим услугам обязательно задавайте.
Жду обратной связи. Спасибо!
Я против войны в Украине!