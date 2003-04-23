Курсовые, дипломные, претензии, заявления, иски и жалобы по юриспруденции

Мне 38 лет. Многодетная мама. В настоящее время занимаюсь фрилансом.

В 2000 году окончила школу № 6, училась в классе с уклоном английского языка.

В 2000 году прошла курс обучения в объединении "Психология" эколого-биологического центра

В 2002 году окончила БГППК (БИПТ), специальность - правоведение, квалификация - юрист

В 2006 году окончила ГОУ ВПО "Московский педагогический университет" специальность - юриспруденция, квалификация - юрист

С 23.04.2003г. по 21.08.2017г. работала в Бугульминском городском суде сначала в должности секретаря судебного заседания, с 2006 года до увольнения в должности помощника судьи

Напишу курсовые, дипломные раоты по юриспруденции и психологии, помогу с выполнением заданий и переводами по английскому языку.

Оформлю претензию (возврат долга, неоказание - некачественное оказание услуги и т.д.), заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение (родственные отношения, наследование, владение и пользование на праве собственности недвижимым имуществом и т.д.), иски по спорам, возникшим из семейных (развод, алименты, раздел имущества, определение места жительства ребенка, лишение родительских прав), жилищных (прекращение права пользования жилым помещением, раздел лицевых счетов между собственниками, вселение и выселение и т.д.), наследственных правоотношений, административные иски, жалобы на действия (бездействия), постановления судебных приставов-исполнителей и другие. Цена договорная.