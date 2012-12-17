Перевод с\на английский качественно и в оговоренные сроки.

Здравствуйте!

Дипломированный филолог. Преподаватель английского языка.

Обращайтесь ко мне, если вам нужен перевод текстов любой сложности и различной тематической направленности. Имею большой опыт в этой деятельности.

Я ответственная, обязательная и креативная (в моей работе без этого никак).

E-mail: [email protected]

Skype: Elyasha1