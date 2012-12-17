Перевод с\на английский качественно и в оговоренные сроки.
Здравствуйте!
Дипломированный филолог. Преподаватель английского языка.
Обращайтесь ко мне, если вам нужен перевод текстов любой сложности и различной тематической направленности. Имею большой опыт в этой деятельности.
Я ответственная, обязательная и креативная (в моей работе без этого никак).
E-mail: [email protected]
Skype: Elyasha1
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