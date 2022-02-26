Системный администратор. Сетевой инженер.
В основном я работаю со всем, что попадет под руку, но большая специализация у меня в администрировании вычислительных сетей и администрирование linux систем.
На моём опыте много сетевого оборудования:
- BDCOM
- C-Data
- D-Link
- SNR
- Mikrotik
- ubiquiti
С linux тоже знаком не по наслышке. На нем настраивал такие сервисы, как
- Zabbix
- Cacti
- Proxmox
- Astra
- Asterisk (и web дистрибутивы FreePBX, Elastix)
А поскольку у меня Ubuntu и различные другие дистрибутивы linux стояли, то приходилось решать множество пользовательских Desktop-ных задач
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