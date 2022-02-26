Системный администратор. Сетевой инженер.

В основном я работаю со всем, что попадет под руку, но большая специализация у меня в администрировании вычислительных сетей и администрирование linux систем.

На моём опыте много сетевого оборудования:

BDCOM

C-Data

D-Link

SNR

Mikrotik

ubiquiti

И другие малоизвестные.

С linux тоже знаком не по наслышке. На нем настраивал такие сервисы, как

Zabbix

Cacti

Proxmox

Astra

Asterisk (и web дистрибутивы FreePBX, Elastix)

и другие

А поскольку у меня Ubuntu и различные другие дистрибутивы linux стояли, то приходилось решать множество пользовательских Desktop-ных задач