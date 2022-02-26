elyas

Илья elyas

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Системный администратор. Сетевой инженер.

В основном я работаю со всем, что попадет под руку, но большая специализация у меня в администрировании вычислительных сетей и администрирование linux систем.

На моём опыте много сетевого оборудования:

  • BDCOM
  • C-Data
  • D-Link
  • SNR
  • Mikrotik
  • ubiquiti
И другие малоизвестные.

С linux тоже знаком не по наслышке. На нем настраивал такие сервисы, как

  • Zabbix
  • Cacti
  • Proxmox
  • Astra
  • Asterisk (и web дистрибутивы FreePBX, Elastix)
и другие

А поскольку у меня Ubuntu и различные другие дистрибутивы linux стояли, то приходилось решать множество пользовательских Desktop-ных задач