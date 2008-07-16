Вебдизайнер

Вітаю Вас на своїй сторінці! Я вебдизайнер-початківець. Мене звати Елеонора. Мені 15 років. Напевно, Вас здивує мій вік, але перед тим, як робити висновки, дозвольте розповісти про себе. У роботі я: уважна, маю витримку, креативна, прискіплива до деталей, пунктуальна, адекватно розподіляю час, щоб успішно виконати проєкт задовго до дедлайну і живе в мені естетичний перфекціоніст:) Наразі навчаюсь на курсі у цій сфері. Окрім моїх сильних сторін, я володію такими навичками:

- Створення лендінгів, які будуть не тільки мати гарний вигляд, а ще й будуть функціональними.

- Створення дизайну багатосторінкових сайтів.

- Створення e-commerce проєктів тощо.

Буду рада співпраці!