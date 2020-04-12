elzonya

Эльза elzonya

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Здравствуйте! Меня зовут Эльза. Имею много свободного времени. Онлайн 24/7.  🔥Помогу вам в  Написании текста  Обработке фото  Наполнение контента  Ведение инстаграм аккаунта Работа с Директом  Ответы на комментарии  Реклама  Уверенный пользователь пк Уверенный пользователь Photoshop  Знание английского языка   Создавать чат боты Почему именно я? 💪✅Грамотная ✅Ответственная✅Пунктуальная ✅Обязательная ✅Стрессоустойчивая ✅Заинтересована результатом✅Легко обучаюсь ✅Легко иду на контакт 