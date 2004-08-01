Опыт работы

08.2004 – 10.2007 ООО «Пилот групп»

Должность Менеджер по продажам и поддержке клиентов.

Обязанности

1) Техническая поддержка сайтов клиентов, кастомизации, исправление багов.

2) Разработка и продвижение проекта realty (электронная коммерция).

3) Поиск, привлечение и удержание новых клиентов. Поиск новых направлений работы с клиентами, заключение новых сделок, разработка программы лояльности.

11.2007- ЗАО «Фирма АйТи. Информационные технологии»

Должность Менеджер по развитию бизнеса

Обязанности 1) Развитие Центра Внедрения Бизнес Приложений Oracle E-Business Suite

2) Формирование бизнес-планов подразделение

3) Организация рекламных компаний, информационное обеспечение деятельности

4) Организация и проведение семинаров

5) Перевод технической документации

6) Общение с иностранными партнерами, развитие партнерской сети

Профессиональный опыт:

1) Разработка проектов сайтов недвижимости (http://realtysoft.pro)

- написание рекламных текстов, подбор ключевых слов для сайта;

- разработка новых функций продуктов;

- изучение рынка предложения продуктов направленности realty, конкурентная разведка;

- разработка конкурентной стратегии;

- определение целевой аудитории;

- обоснование и принятие ценовой политики

- поиск новых рекламных площадок и тематических сайтов;

- общение по вопросам продукта на тематических форумах, отслеживание вопросов потенциально заинтересованных клиентов;

- разработка программ лояльности и послепродажного обслуживания продуктов;

- поиск партнеров и афилейтов.

2) Навыки технической поддержки сайтов клиентов

- оказание технической помощи уже существующим клиентам в live chat, по телефону и по email;

- установка сайтов на серверы клиентов (windows, linux, unix);

- небольшие кастомизации сайтов для клиентов (редактирование html и php страниц).

3) Навыки предпродажного обслуживания клиентов

- ответы на вопросы клиентов и обслуживание заинтересованных клиентов по email, в live chat, по телефону (определение типа клиента, разведка его потребностей, презентация, работа с возражениями, заключение сделок);

- поиск новых клиентов на тематических форумах, в блогах, новостных порталах и других ресурсах;

- ведение клиентской базы;

- разработка и осуществление рассылки системы follow – up писем заинтересованным клиентам;

- создание корпоративной книги продаж.

Профессиональные навыки

ПК – уверенный пользователь (пакет Office, Sharepoint, Outlook, TheBat, Cute Ftp Pro, 1С : бухгалтерия, RoboSoft)

Навыки программирования (html, php, mysql)

Свободно владею Английским языком (устный, письменный, разговорный, бизнес).

Французский язык (со словарем).

Дополнительная информация

Загранпаспорт;

Участие в конференциях ISDEF.

08.2004 - 10.2007 Pilotgroup Ltd

менеджер по продажам и поддержке клиентов

1) ведение проекта http://realtysoft.pro(2006-2007гг) (написание рекламных текстов, подбор ключевых слов, поиск рекламных площадок, написание пресс-релизов, общение с заинтересованными клиентами на тематических форумах, блогах и других ресурсах, ведение тематиечского блога (http://news.realtysoft.pro))

2) техническая поддержка клиентов(2004- 2006) (обработка запросов в чате, email, по телефону, небольшие кастомизации html и php страниц)

3) предпродажное обслуживание (переведена с 2006 г)- ведение клиентоской базы, обработка запросов клиентов по email, в чате, по телефону. Поиск заинтересованных клиентов на тематических ресурсах, cold-calling.

Создание и ведение корпоративной книги продаж.

Внедрение и ведение системы follow-up