Опыт работы
08.2004 – 10.2007 ООО «Пилот групп»
Должность Менеджер по продажам и поддержке клиентов.
Обязанности
1) Техническая поддержка сайтов клиентов, кастомизации, исправление багов.
2) Разработка и продвижение проекта realty (электронная коммерция).
3) Поиск, привлечение и удержание новых клиентов. Поиск новых направлений работы с клиентами, заключение новых сделок, разработка программы лояльности.
11.2007- ЗАО «Фирма АйТи. Информационные технологии»
Должность Менеджер по развитию бизнеса
Обязанности 1) Развитие Центра Внедрения Бизнес Приложений Oracle E-Business Suite
2) Формирование бизнес-планов подразделение
3) Организация рекламных компаний, информационное обеспечение деятельности
4) Организация и проведение семинаров
5) Перевод технической документации
6) Общение с иностранными партнерами, развитие партнерской сети
Профессиональный опыт:
1) Разработка проектов сайтов недвижимости (http://realtysoft.pro)
- написание рекламных текстов, подбор ключевых слов для сайта;
- разработка новых функций продуктов;
- изучение рынка предложения продуктов направленности realty, конкурентная разведка;
- разработка конкурентной стратегии;
- определение целевой аудитории;
- обоснование и принятие ценовой политики
- поиск новых рекламных площадок и тематических сайтов;
- общение по вопросам продукта на тематических форумах, отслеживание вопросов потенциально заинтересованных клиентов;
- разработка программ лояльности и послепродажного обслуживания продуктов;
- поиск партнеров и афилейтов.
2) Навыки технической поддержки сайтов клиентов
- оказание технической помощи уже существующим клиентам в live chat, по телефону и по email;
- установка сайтов на серверы клиентов (windows, linux, unix);
- небольшие кастомизации сайтов для клиентов (редактирование html и php страниц).
3) Навыки предпродажного обслуживания клиентов
- ответы на вопросы клиентов и обслуживание заинтересованных клиентов по email, в live chat, по телефону (определение типа клиента, разведка его потребностей, презентация, работа с возражениями, заключение сделок);
- поиск новых клиентов на тематических форумах, в блогах, новостных порталах и других ресурсах;
- ведение клиентской базы;
- разработка и осуществление рассылки системы follow – up писем заинтересованным клиентам;
- создание корпоративной книги продаж.
Профессиональные навыки
ПК – уверенный пользователь (пакет Office, Sharepoint, Outlook, TheBat, Cute Ftp Pro, 1С : бухгалтерия, RoboSoft)
Навыки программирования (html, php, mysql)
Свободно владею Английским языком (устный, письменный, разговорный, бизнес).
Французский язык (со словарем).
Дополнительная информация
Загранпаспорт;
Участие в конференциях ISDEF.
08.2004 - 10.2007 Pilotgroup Ltd
менеджер по продажам и поддержке клиентов
1) ведение проекта http://realtysoft.pro(2006-2007гг) (написание рекламных текстов, подбор ключевых слов, поиск рекламных площадок, написание пресс-релизов, общение с заинтересованными клиентами на тематических форумах, блогах и других ресурсах, ведение тематиечского блога (http://news.realtysoft.pro))
2) техническая поддержка клиентов(2004- 2006) (обработка запросов в чате, email, по телефону, небольшие кастомизации html и php страниц)
3) предпродажное обслуживание (переведена с 2006 г)- ведение клиентоской базы, обработка запросов клиентов по email, в чате, по телефону. Поиск заинтересованных клиентов на тематических ресурсах, cold-calling.
Создание и ведение корпоративной книги продаж.
Внедрение и ведение системы follow-up