Резюме на должность фотодизайнера.
Смирнова Маргарита Витальевна, 23.04.1987г.
e-mail: [email protected] тел.: +7(963) 163-78-12
Готова к сотрудничеству на любые виды фриланса: освещение событий и фотоотчеты, фотографии для бумажных и интернет-изданий, обработка Ваших фото, интерьерная съемка , коллажирование.
Опыт работы:
2009г. - фотостудия "Жираф" (фотодизайнер)
- обработка и монтаж фотографий
- создание коллажей и свадебных книг
- свадебная, художественная, интерьерная съемка;
08.2009г.-03.2010г. - интернет-портал IndaRnb.ru (фотокорреспондент)
- фотоотчеты с мероприятий в ночных клубах г.Сочи
- коррекция и мониторинг фотографий
- создание анонсов к мероприятиям;
09.2009г.-01.2011г. - фотостудия "ФОТО-Мир" (фотограф)
- студийная съемка
- интерьерная съемка
- свадьбы и торжества
- портфолио
- обработка фотографий и фотодизайн
Образование:
СГУТиКД 2004-2009
кафедра иностранных языков (английский, немецкий)
красный диплом
Личные данные:
ПК: работа в программах Adobe Photoshop и Adobe Lightroom, постоянный доступ в интернет;
автомобиль: личный автомобиль (права категории B);
Аппаратура: камера Canon EOS 50D; объективы Tamron 17-50 F/2.8, Canon 50mm F/1.4