Фотоуслуги

Резюме на должность фотодизайнера.

Смирнова Маргарита Витальевна, 23.04.1987г.

e-mail: [email protected] тел.: +7(963) 163-78-12

Готова к сотрудничеству на любые виды фриланса: освещение событий и фотоотчеты, фотографии для бумажных и интернет-изданий, обработка Ваших фото, интерьерная съемка , коллажирование.

Опыт работы:

2009г. - фотостудия "Жираф" (фотодизайнер)

- обработка и монтаж фотографий

- создание коллажей и свадебных книг

- свадебная, художественная, интерьерная съемка;

08.2009г.-03.2010г. - интернет-портал IndaRnb.ru (фотокорреспондент)

- фотоотчеты с мероприятий в ночных клубах г.Сочи

- коррекция и мониторинг фотографий

- создание анонсов к мероприятиям;

09.2009г.-01.2011г. - фотостудия "ФОТО-Мир" (фотограф)

- студийная съемка

- интерьерная съемка

- свадьбы и торжества

- портфолио

- обработка фотографий и фотодизайн

Образование:

СГУТиКД 2004-2009

кафедра иностранных языков (английский, немецкий)

красный диплом

Личные данные:

ПК: работа в программах Adobe Photoshop и Adobe Lightroom, постоянный доступ в интернет;

автомобиль: личный автомобиль (права категории B);

Аппаратура: камера Canon EOS 50D; объективы Tamron 17-50 F/2.8, Canon 50mm F/1.4