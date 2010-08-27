emegrishin

Емельян Гришин emegrishin

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Установить на сервер сокс5

    $49

    Приветствую! Нужен специалист, который сможет развернуть на сервере сокс5. Бюджет ограничен! p.s.1. сервера нет, нужно выбрать вместе подходящий. p.s.2. просьба сразу указывать, будете ли вы разворачивать какое-то готовое решение (пруфлинк) или возьмете за основу свою разработку (просьба в кратце ...

    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать верстку резиновой

    Добрый день! Есть готовая верстка сайта, сделанная фиксированным размером под 1024. Нужно в шапке сделать репит-х и зарезинить контентную часть. Работы действительно мало, сайт элементарный, поэтому хотелось бы увидеть низкую стоимость и срок в 20-40 минут!

    Верстка сайта
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимировать несколько картинок

    $10

    Добрый день! Нужно анимировать несколько картинок - "людей". Сами картинки есть в иллюстраторе, но они целиковые... Т.е. на вас порезать конечности и анимировать их (т.е. вы должны очень неплохо знать иллюстратор, чтобы самостоятельно порезать многослойные объекты с ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно сверстать простой макет прямо сейчас

    Приветствую! Нужно прямо сейчас в режиме онлайн &gt;&gt;качественно&lt;&lt; сверстать очень простой макет (без резины). Главную страницу и внутреннюю. Еще раз отмечу, что макет чрезвычайно прост. Нужен опытный специалист, чтобы не было проблем с кроссбраузерностью, не ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подправить готовую флешку

    Приветствую! Нужно подсказать, как изменить размер готового флеш-баннера. Размер нужно уменьшить непропорционально по всем сторонам. Надеюсь, что кто-то сможет помочь!)

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать простую флешку очень срочно!

    Приветствую! Нужно нарисовать несложную флешку, сценарий такой: рисуется контур коттеджа белыми линиями по цветному фону. Далее этот чертеж заменяется фотографией коттеджа (опасити растет с 0 до 100 процентов). Далее логотип и адрес сайта. Исходная фотка есть, логотип ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт на английском недорого

    Здравствуйте! Нужен один или несколько людей, которые имею опыт рерайта/копирайта на английском языке. Объем работы зависит от того, насколько удобно и выгодно будет с вами работать!.. В предложении сразу указывайте: 1. Цену за 1К копирайта б/п; 2. Цену за 1К ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Подправить верстку на дивах прямо сейчас
Спасибо!
Андрей поправил верстку за 1 минуту и с первого раза идеально! БОЛЬШОЕ ему спасибо, буду обращаться впредь!
Ответный отзыв
Black_Sunrise
Юлия 
40 летПольша
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
57 отзывов
$200
10 баллов
10 лет назад
Приватный проект для Black_Sunrise
Спасибо за сотрудничество, буду рада работать с Вами вновь.
Вся работа сделана быстро и качественно! Очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
moxfish
41 годЭстония
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Подправить готовую флешку
Отличный заказчик, деньги перевёл сразу, всё время на связи, приятный в общении. С радостью буду сотрудничать и впредь.
Максим очень помог с проектом и сделал даже больше, чем предполагалось! Очень профессиональный исполнитель и приятный в общении человек!
Ответный отзыв
Z_A_P
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Подправить готовую флешку
Предоставил всю информацию для работы,своевременно оплатил.Буду рад сотрудничать снова.
Доволен сотрудничеством! Сергей очень помог в безвыходной ситуации, за что ему большое спасибо!!
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать простую флешку очень срочно!
Отлично поработали - масса положительных впечатлений! Все необходимые материалы, коммуникабельность и моментальная оплата. Рекомендую!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Все сделано блестяще: отличное чувство вкуса, безупречный профессионализм и неимоверная скорость работы! Андрей очень выручил с флеш-роликом, обязательно будем сотрудничать впредь!
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