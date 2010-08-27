emegrishin

Приветствую! Нужен специалист, который сможет развернуть на сервере сокс5. Бюджет ограничен! p.s.1. сервера нет, нужно выбрать вместе подходящий. p.s.2. просьба сразу указывать, будете ли вы разворачивать какое-то готовое решение (пруфлинк) или возьмете за основу свою разработку (просьба в кратце ...
- $49Системное администрирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Есть готовая верстка сайта, сделанная фиксированным размером под 1024. Нужно в шапке сделать репит-х и зарезинить контентную часть. Работы действительно мало, сайт элементарный, поэтому хотелось бы увидеть низкую стоимость и срок в 20-40 минут!HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Добрый день! Нужно анимировать несколько картинок - "людей". Сами картинки есть в иллюстраторе, но они целиковые... Т.е. на вас порезать конечности и анимировать их (т.е. вы должны очень неплохо знать иллюстратор, чтобы самостоятельно порезать многослойные объекты с ...Анимация8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужно поправить одну мелочь в дивовой верстке (съезжает один блок). Работа на 1-3 минуты. Кто готов помочь, сразу оставляйте асю для связи!HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Приветствую! Нужно прямо сейчас в режиме онлайн >>качественно<< сверстать очень простой макет (без резины). Главную страницу и внутреннюю. Еще раз отмечу, что макет чрезвычайно прост. Нужен опытный специалист, чтобы не было проблем с кроссбраузерностью, не ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Нужно подсказать, как изменить размер готового флеш-баннера. Размер нужно уменьшить непропорционально по всем сторонам. Надеюсь, что кто-то сможет помочь!)Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Приветствую! Нужно нарисовать несложную флешку, сценарий такой: рисуется контур коттеджа белыми линиями по цветному фону. Далее этот чертеж заменяется фотографией коттеджа (опасити растет с 0 до 100 процентов). Далее логотип и адрес сайта. Исходная фотка есть, логотип ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! Нужен один или несколько людей, которые имею опыт рерайта/копирайта на английском языке. Объем работы зависит от того, насколько удобно и выгодно будет с вами работать!.. В предложении сразу указывайте: 1. Цену за 1К копирайта б/п; 2. Цену за 1К ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нарисовать иконкиИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад