Ведение в полном объеме бухгалтерского и налогового учета компании.Несколько юридических лиц ,режимы налогообложения ЕНВД, УСНО.
Работа с обособленными подразделениями. Постановка бухгалтерского учета с нуля. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности. Ведение внутренней отчетности.
Контроль ведения документооборота.
Контроль и обработка всей первичной документации предприятия (поступление материалов, товаров, отгрузка продукции, оказание услуг)
Контроль за соблюдением финансовой дисциплины, выполнением договорных обязательств, движением финансовых средств, порядком оформления финансово-хозяйственных операций с поставщиками, покупателями , кредитными организациями; контроль и обеспечение конфиденциальности секретной информации и ее защиты.
Проведения и оформление инвентаризации, а так же оценка подотчетных средств.
Контроль точных сроков и осуществление обязательств по уплате всех видов сборов и налогов в бюджеты различных уровней (НДС, Прибыль, Имущество, ПФР, ФСС) , переводов платежей по всем принятым предприятием обязательствам, формирование отчетности в ИФНС, другие фонды.
Ведение кадрового учета, расчет зарплаты и налогов с ФОТ (штат более 50 человек).
Расчет заработной платы.
Составление договоров. Проверка контрагентов.
Составление отчетности ДДС , БДДС.