Финансы

Ведение в полном объеме бухгалтерского и налогового учета компании.Несколько юридических лиц ,режимы налогообложения ЕНВД, УСНО.

Работа с обособленными подразделениями. Постановка бухгалтерского учета с нуля. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности. Ведение внутренней отчетности.

Контроль ведения документооборота.

Контроль и обработка всей первичной документации предприятия (поступление материалов, товаров, отгрузка продукции, оказание услуг)

Контроль за соблюдением финансовой дисциплины, выполнением договорных обязательств, движением финансовых средств, порядком оформления финансово-хозяйственных операций с поставщиками, покупателями , кредитными организациями; контроль и обеспечение конфиденциальности секретной информации и ее защиты.

Проведения и оформление инвентаризации, а так же оценка подотчетных средств.

Контроль точных сроков и осуществление обязательств по уплате всех видов сборов и налогов в бюджеты различных уровней (НДС, Прибыль, Имущество, ПФР, ФСС) , переводов платежей по всем принятым предприятием обязательствам, формирование отчетности в ИФНС, другие фонды.

Ведение кадрового учета, расчет зарплаты и налогов с ФОТ (штат более 50 человек).

Расчет заработной платы.

Составление договоров. Проверка контрагентов.

Составление отчетности ДДС , БДДС.