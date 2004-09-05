Требуется создание простого интернет-магазина. Дизайнерская концепция разработана. Автоматическое оформление счетов, рассылки новостей, и т.д. Аналог biz-books.ru. Характеристики: опрятный, строгий, простой, понятный. Поскольку проект простой, то предложения о стоимости жду от разработчика. Качество и сроки - ...