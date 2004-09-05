emely

Гость emely

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
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  • Сайт по трудоустройству

    Требуется разработчик обычного сайта по трудоустройству. Все атрибуты. Плюс корпоративные страницы. Качество и сроки - основа дальнейшего сотрудничества.

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    19 лет назад

  • Книжный интернет-магазин

    Требуется создание простого интернет-магазина. Дизайнерская концепция разработана. Автоматическое оформление счетов, рассылки новостей, и т.д. Аналог biz-books.ru. Характеристики: опрятный, строгий, простой, понятный. Поскольку проект простой, то предложения о стоимости жду от разработчика. Качество и сроки - ...

    Интернет-магазины37 заявок
    Закрыт
    19 лет назад