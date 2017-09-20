Дизайн интерьеров, экстерьеров, фасадов, ландшафтов

Разработка концепции и дизайн-проектов любой сложности, 3d визуализация, рабочие чертежи, размерный план, план расстановки мебели, план электрики, план потолка и пола, развертка стен, дендроплан ландшафта, ориентировочная смета расходов, подбор материалов и мебели, чертежи мебели и многое другое. Стоимость 600 руб./кв.м. интерьера или площадь фасада, в случае заказа более 100 кв.м. скидка до 500 руб./кв.м. Стоимость ландшафта 20-100 руб./кв.м. + 500 руб./кв.м. за малые архитектурные формы (беседка, мангал, пруд, бассейн, фонтан, альпийская горка и т.д.). Условия оплаты 50% в начале разработки и 50% по завершении проекта и сдачи заказчику. Сайт bitAM.RU, тел.: +7 906 491 65 10, e-mail: [email protected]