emile

Максим Петров emile

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Создать группу в контакте

    $20

    Необходимо создать группу в контакте с красивым дизайном и с кнопками Тематика доставка цветов и букетов плюс наполнение группы интересует

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    $100

    Добрый день Необходимо прописать везде сайт И сделать небольшое продвижение сайт www.printcafe.su На клиентов приходящих не ориентированы но тем не менее Впоследствии возможно постоянное сотрудничество про продвижению нескольких сайтов

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт визитка

    Добрый день Интересует создание сайта визитки с информацией о компании а так же с фотографиями. В последующем разработка полноценного сайта типографии и рекламного агенства

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интернет-магазин запчастей

    Добрый день! Интересует создание интернет магазина под ключ. Все кроме дизайна и наполнения. Объем не очень большой, в основном тюнинг и кузовные запчасти, раньше пользовались магазином на джомле, но можно и на другом варианте остановится. ...

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
16 часов назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Сайт визитка
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик. Всем рекомендую
Все было сделано в кротчайшие сроки, все наши пожелания учтены. Сайт очень понравился именно то что мы хотели по функционалу и дизайну. Огромное спасибо
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