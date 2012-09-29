Необходимо создать группу в контакте с красивым дизайном и с кнопками Тематика доставка цветов и букетов плюс наполнение группы интересует
Действие аккаунта приостановлено!
- $20HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день Необходимо прописать везде сайт И сделать небольшое продвижение сайт www.printcafe.su На клиентов приходящих не ориентированы но тем не менее Впоследствии возможно постоянное сотрудничество про продвижению нескольких сайтовПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Добрый день Интересует создание сайта визитки с информацией о компании а так же с фотографиями. В последующем разработка полноценного сайта типографии и рекламного агенстваСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Интересует создание интернет магазина под ключ. Все кроме дизайна и наполнения. Объем не очень большой, в основном тюнинг и кузовные запчасти, раньше пользовались магазином на джомле, но можно и на другом варианте остановится. ...Интернет-магазины25 заявокЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик. Всем рекомендую
Ответный отзыв
Все было сделано в кротчайшие сроки, все наши пожелания учтены. Сайт очень понравился именно то что мы хотели по функционалу и дизайну. Огромное спасибо