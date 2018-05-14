Перевод с немецкого на русский

Перевожу статьи, тексты с немецкого на русский.

Имею большой опыт перевода текстов различной тематики (техническая, юридическая, экономическая и тд). Работу выполняю быстро и качественно, без проблем вношу корректировки, внимательно отношусь к пожеланиям заказчика.

Немецкий язык для меня - это не только способ заработать, но и настоящая любовь и страсть. Я делаю переводы с удовольствием и готова посвящать переводам целый день. Пишите! Я всегда на связи и рада сотрудничеству!