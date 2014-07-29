Basic / VB / VB.NET, C / C++ / C++.NET, C#, Pascal / Delphi, Java, Python..
Разработка приложений, в том числе для лабораторных, курсовых и дипломных работ, на языках:
- Basic (в том числе VB, VB.NET)
- Pascal (в том числе Delphi, Lazarus)
- C (стандарт и WinAPI)
- C++ (в том числе WinAPI, Qt, .NET)
- C# (в том числе Winforms, WPF, WinRT/Metro, WinPhone, Android)
- Java (в том числе JavaFX, Swing, Android)
- Python (GUI и Web)
- на любом другом языке, на каком пожелаете, при несжатых сроках и достойной оплате
Chromium, Opera, Firefox, Internet Explorer и другие.
Мелкие работы по веб-разработке (контролы, скрипты для сайтов, мелкая, но качественная кроссбраузерная верстка).
Дизайн не рисую.
Дополнительные услуги:
- написание пояснительных записок, отчетов и т.д. к лабораторным, курсовым и дипломным
- применение скинов (Mac, Aero, Metro, ...) в интерфейсе приложений
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Портфолио
- Java. Взаимодействие с COM-портами через jSSC600 просмотров