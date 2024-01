Basic / VB / VB.NET, C / C++ / C++.NET, C#, Pascal / Delphi, Java, Python..

Разработка приложений, в том числе для лабораторных, курсовых и дипломных работ, на языках:

Basic (в том числе VB, VB.NET)

Pascal (в том числе Delphi, Lazarus)

C (стандарт и WinAPI )

) C++ (в том числе WinAPI , Qt, .NET )

, Qt, ) C# (в том числе Winforms, WPF, WinRT/Metro, WinPhone, Android )

) Java (в том числе JavaFX, Swing, Android )

) Python (GUI и Web)

на любом другом языке, на каком пожелаете, при несжатых сроках и достойной оплате

Chromium, Opera, Firefox, Internet Explorer и другие.

Мелкие работы по веб-разработке (контролы, скрипты для сайтов, мелкая, но качественная кроссбраузерная верстка).

Дизайн не рисую.

Дополнительные услуги:

- написание пояснительных записок, отчетов и т.д. к лабораторным, курсовым и дипломным

- применение скинов (Mac, Aero, Metro, ...) в интерфейсе приложений