emiliarge

Эмиль emiliarge

 
33 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Basic / VB / VB.NET, C / C++ / C++.NET, C#, Pascal / Delphi, Java, Python..

Разработка приложений, в том числе для лабораторных, курсовых и дипломных работ, на языках:

  • Basic (в том числе VB, VB.NET)
  • Pascal (в том числе Delphi, Lazarus)
  • C (стандарт и WinAPI)
  • C++ (в том числе WinAPI, Qt, .NET)
  • C# (в том числе Winforms, WPF, WinRT/Metro, WinPhone, Android)
  • Java (в том числе JavaFX, Swing, Android)
  • Python (GUI и Web)
  • на любом другом языке, на каком пожелаете, при несжатых сроках и достойной оплате
Разработка расширений и плагинов к браузерам!

Chromium, Opera, Firefox, Internet Explorer и другие.

Мелкие работы по веб-разработке (контролы, скрипты для сайтов, мелкая, но качественная кроссбраузерная верстка).

Дизайн не рисую.

Дополнительные услуги:

- написание пояснительных записок, отчетов и т.д. к лабораторным, курсовым и дипломным

- применение скинов (Mac, Aero, Metro, ...) в интерфейсе приложений

PythonAndroidDelphiJavaJavaFXWinForms
Портфолио