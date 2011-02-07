Виконую технічні та художні переклади з (на) польську і чеську мови.

Перекладач польської, чеської мов

Ключова інформація

- Вища філологічна освіта, КНУ імені Тараса Шевченка

- Маю досвід письмових перекладів

- Усні переклади тренінгів, навчальних курсів, фокус-груп

- Стажування за кордоном (Варшава, Брно)

Досвід роботи

позаштатний перекладач польської мови

Тра 2010 - по сьогодні (9 міс)

EZ-English

Услуги для бизнеса - другое

Виконувала переклади митних і транспортних документів з польської мови на українську, медичних інструкцій з російської мови на польську, а також дипломів і додатків до дипломів з української мови на польську

позаштатний перекладач польської, чеської мов

Бер 2010 - по сьогодні (11 міс)

"Бізнес-Форум"

Услуги для бизнеса - другое (Центр перекладів, який займається наданням послуг усного і письмового перекладу, нотаріального завірення перекладів для фізичних осіб та компаній.)

Здійснювала успішні усні переклади з польської мови і на польську різноманітної тематики на ділових зустрічах. Зокрема працювала перекладачем (послідовний переклад) на польсько-українських навчаннях транспортних інспекторів. Письмові переклади - презентації різноманітної тематики.

викладач польської мови

Січ 2011 - по сьогодні (1 міс)

Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь)

Образование

Курс польської мови для студентів 3 та 4 курсів, які беруть участь в міжнародному обміні.

перекладач чеської мови (у штаті)

Лис 2010 - Січ 2011 (2 міс)

TravelTelekommunikation Новое поколение связи (http://www.traveltele.net)

від 20 до 100 співробітниківТелекоммуникации / Связь

Переклад бухгалтерської документації, текстів законів, кореспонденції з чеської і на чеську мову. Усні переклади на ділових зустрічах.

позаштатний перекладач

Жов 2008 - Жов 2010 (2 роки)

Smartfox

Услуги для населения - другое

Перекладала на польську і з польської мови довіреності, дипломи, додатки до дипломів, довідки про несудимість, запити, свідоцтва про шлюб. З чеської і на чеську - довіреності, договори, довідки, запити. Кілька разів складала клієнтам резюме і мотиваційні листи польською і чеською мовами (для пошуку роботи та участі у міжнародних освітніх програмах).

перекладач, польська мова (студентська перекладацька практика)

Лип 2008 - Сер 2008 (1 міс)

Кафедра полоністики, КНУ імені Тараса Шевченка

Образование

Переклад фільмів, газетних та наукових статей з польської мови на українську

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, Київ)

Рік закінчення 2011

Інститут філології, слов'янські мови і літератури магістр

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, Київ)

Рік закінчення 2009

Інститут філології, слов'янські мови та літератури бакалавр

Володіння мовами

Англійська - базовий

Польська - вільно

Російська - вільно

Українська - рідна

Чеська - вільно

Додаткова інформація

Комп?ютерні навички

Володію комп'ютером на рівні користувача

Особисті якості

Комунікабельність, відповідальність, оргнанізованість

Стажування

Лютий-травень 2008 року - стажування у Варшавському університеті в Інституті польської мови, у рамких обміну студентами між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Варшавським університетом.

Квітень-травень 2010 року - навчання у Брнянському університеті (Чехія), теж у рамках студентського обміну.