Перекладач польської, чеської мов
Ключова інформація
- Вища філологічна освіта, КНУ імені Тараса Шевченка
- Маю досвід письмових перекладів
- Усні переклади тренінгів, навчальних курсів, фокус-груп
- Стажування за кордоном (Варшава, Брно)
Досвід роботи
позаштатний перекладач польської мови
Тра 2010 - по сьогодні (9 міс)
EZ-English
Услуги для бизнеса - другое
Виконувала переклади митних і транспортних документів з польської мови на українську, медичних інструкцій з російської мови на польську, а також дипломів і додатків до дипломів з української мови на польську
позаштатний перекладач польської, чеської мов
Бер 2010 - по сьогодні (11 міс)
"Бізнес-Форум"
Услуги для бизнеса - другое (Центр перекладів, який займається наданням послуг усного і письмового перекладу, нотаріального завірення перекладів для фізичних осіб та компаній.)
Здійснювала успішні усні переклади з польської мови і на польську різноманітної тематики на ділових зустрічах. Зокрема працювала перекладачем (послідовний переклад) на польсько-українських навчаннях транспортних інспекторів. Письмові переклади - презентації різноманітної тематики.
викладач польської мови
Січ 2011 - по сьогодні (1 міс)
Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь)
Образование
Курс польської мови для студентів 3 та 4 курсів, які беруть участь в міжнародному обміні.
перекладач чеської мови (у штаті)
Лис 2010 - Січ 2011 (2 міс)
TravelTelekommunikation Новое поколение связи (http://www.traveltele.net)
від 20 до 100 співробітниківТелекоммуникации / Связь
Переклад бухгалтерської документації, текстів законів, кореспонденції з чеської і на чеську мову. Усні переклади на ділових зустрічах.
позаштатний перекладач
Жов 2008 - Жов 2010 (2 роки)
Smartfox
Услуги для населения - другое
Перекладала на польську і з польської мови довіреності, дипломи, додатки до дипломів, довідки про несудимість, запити, свідоцтва про шлюб. З чеської і на чеську - довіреності, договори, довідки, запити. Кілька разів складала клієнтам резюме і мотиваційні листи польською і чеською мовами (для пошуку роботи та участі у міжнародних освітніх програмах).
перекладач, польська мова (студентська перекладацька практика)
Лип 2008 - Сер 2008 (1 міс)
Кафедра полоністики, КНУ імені Тараса Шевченка
Образование
Переклад фільмів, газетних та наукових статей з польської мови на українську
Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, Київ)
Рік закінчення 2011
Інститут філології, слов'янські мови і літератури магістр
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, Київ)
Рік закінчення 2009
Інститут філології, слов'янські мови та літератури бакалавр
Володіння мовами
Англійська - базовий
Польська - вільно
Російська - вільно
Українська - рідна
Чеська - вільно
Додаткова інформація
Комп?ютерні навички
Володію комп'ютером на рівні користувача
Особисті якості
Комунікабельність, відповідальність, оргнанізованість
Стажування
Лютий-травень 2008 року - стажування у Варшавському університеті в Інституті польської мови, у рамких обміну студентами між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Варшавським університетом.
Квітень-травень 2010 року - навчання у Брнянському університеті (Чехія), теж у рамках студентського обміну.