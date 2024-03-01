Обо мне

Здравствуйте!

Привет!👋🏻 Меня зовут Эмиль, я веб-дизайнер с 3 летним опытом.

Я имею глубокие знания в области UX/UI дизайна и способен создавать привлекательные пользовательские интерфейсы. Я всегда стремлюсь к сотрудничеству с клиентами, чтобы понять их потребности и создать уникальный веб-дизайн, соответствующий их бизнес-целям. Являюсь коммуникабельным и ответственным профессионалом, готовым сотрудничать на удаленной основе.

Дизайн могут так же реализовать на таком конструкторе сайтов как Tilda.

Сроки и цены определяются индивидуально, в зависимости от объёма работы.

В стоимость работ входит:

✅ Бриф

✅ изучение вашей сферы деятельности и конкурентов

✅ анализ текущего сайта (при наличии) и конкурентов

✅ подбор и аргументация референсов

✅ построение структуры

✅ подбор и работа с изображение и текстом

✅ дизайн-решение и его обоснование

✅ сборка лендинга (одностраничный сайт) или многостраничного сайта на конструкторе.

✅ адаптация под мобильную версию и планшетную версию.

✅ Подготовлю UI-kit и оставлю комментарии для р

Пишите, буду рад сотрудничеству!

Меня можно найти по запросам:

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