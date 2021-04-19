emiloraadova

Оформление бизнес профиля Инстаграм

У вас есть бизнес аккаунт в Инстаграм, но он до сих пор не приносит вам денег? Но только представьте, что уже через 2 месяца Инстаграм-аккаунт будет вам приносить 100-500 клиентов ежемесячно. И это очень реально и вполне достижимо! Ведь в Инстаграмзаходят миллиард человек ежемесячно, 200 миллионов человек каждый день заходят хотя бы на одну страницу бизнеса в Инстаграм. Согласитесь, это мощная бизнес-платформа для поиска клиентов.Меня зовут Екатерина и я СММ специалист, занимаюсь аутом бизнес аккаунтов в Инстаграм, разработкой стратегии продвижения коммерческих профилей.Что я могу вам предложить?• Разбор вашего профиля с выявлением ошибок, их исправлением, подробными рекомендациями и разработкой стратегии• Составление контент плана на месяцы вперед• Проработку визуала• Составление продающей шапки профиля с УТП (уникальным торговым предложением) таплинком. Если шапка профиля оформлена неправильно, вы теряете 30% потенциальных клиентов.• Правильное написание постов• Платные и бесплатные методы продвижения в ИнстаграмВы получите новый стабильный и успешный канал продаж для вашего бизнеса! Для того, чтобы вы поняли о чем я вообще написала выше, предлагаю вам тестовую услугу – полноценный аудит вашего профиля, с консультацией, стратегией продвижения и рекомендациями. После чего мы составим план дальнейших действий.Если вы хотите увеличить прибыль с такого мощного канала продаж как Инстаграм, то свяжитесь со мной любым удобным способом.