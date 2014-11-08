emirastudio

Андрей emirastudio

 
35 летЭстония/Таллинн
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Emira Studio - Наша студия рада сотрудничать с клиентами со всего мира.

Мы любим дизайн и всё, что с ним связано. При выполнении заказа, мы ставим перед собой чёткую задачу: сделать работу качественно, быстро и по разумным ценам. Порадовать клиента и получить максимальное удовлетворение от проделанной работы.

Наша студия рада сотрудничать с клиентами со всего мира. Мы предпочитаем индивидуальный подход к клиенту и ценим мнение каждого из Вас.

Ниже мы рады представить вам основные направления наших услуг:

1. Веб-дизайн

2. Графический дизайн

3. Полиграфический дизайн

4. Разработка сайтов

5. Разработка и поддержка интернет-проектов

Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#456
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#669
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1410
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1652
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1673
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3357
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3465
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#5100
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