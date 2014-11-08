Emira Studio - Наша студия рада сотрудничать с клиентами со всего мира.
Мы любим дизайн и всё, что с ним связано. При выполнении заказа, мы ставим перед собой чёткую задачу: сделать работу качественно, быстро и по разумным ценам. Порадовать клиента и получить максимальное удовлетворение от проделанной работы.
Наша студия рада сотрудничать с клиентами со всего мира. Мы предпочитаем индивидуальный подход к клиенту и ценим мнение каждого из Вас.
Ниже мы рады представить вам основные направления наших услуг:
1. Веб-дизайн
2. Графический дизайн
3. Полиграфический дизайн
4. Разработка сайтов
5. Разработка и поддержка интернет-проектов
Портфолио
- Баннер Хоккейный клуб "Viking"168 просмотров
- Хоккейный клуб Viking584 просмотра
- Дизайн буклета бизнес-центра «Октябрьская 61»444 просмотра
- Танцевальная школа169 просмотров
- GoldenTurbo144 просмотра
- LMG-Logistic143 просмотра
- Дизайн сайта "Консультация по строительству"191 просмотр
- Valgus Moobel304 просмотра
- Intilean195 просмотров
- Фирменный стиль Geneja Grupp624 просмотра
- Geneja Grupp167 просмотров
- Starinvest138 просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#456
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#669
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1410
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1652
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1673
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3357
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3465
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#5100