Опыт работы редактором 12 лет, в последние 2 года - постоянное сотрудничество с проектом www.litredaktor.ru, есть небольшой опыт написания статей для СМИ и небольшой опыт переводов (с удовольствием пополню их оба).
Портфолио
- Физкультура и спорт в формировании личности588 просмотров
- Маркетинг физкультурно-оздоровительных услуг467 просмотров
- Электронные чернила177 просмотров
- Лайфхакинг312 просмотров
- Система видеонаблюдения150 просмотров
- Свадебный переполох168 просмотров
- В начале было слово250 просмотров
- Альтруисты поневоле125 просмотров