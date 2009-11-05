emly

Sergeeva Elena emly

 
50 летУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Опыт работы редактором 12 лет, в последние 2 года - постоянное сотрудничество с проектом www.litredaktor.ru, есть небольшой опыт написания статей для СМИ и небольшой опыт переводов (с удовольствием пополню их оба).

Написание статей