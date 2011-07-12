Evgenia Petrova emmaemmaemmaemma
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Евгения. Работа с графикой, текстами.
Здравствуйте!
Меня зовут Евгения, мне 29 лет.
У меня 2 высших образования:
1. Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет
2. Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет
Опыт работы фрилансером:
-web-дизайнер
-web-мастер,
-оператор баз данных,
-наборщик текста,
-расшифровщик аудиозаписей,
-контент-менеджер,
-др.
web-сайт: lyache.ru
Действие аккаунта приостановлено!