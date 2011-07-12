Евгения. Работа с графикой, текстами.

Здравствуйте!

Меня зовут Евгения, мне 29 лет.

У меня 2 высших образования:

1. Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет

2. Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет

Опыт работы фрилансером:

-web-дизайнер

-web-мастер,

-оператор баз данных,

-наборщик текста,

-расшифровщик аудиозаписей,

-контент-менеджер,

-др.

web-сайт: lyache.ru