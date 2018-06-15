emmilgazizov

О себе:
1) Переводчик (англ-рус и рус-англ);
2) Репетитор по английскому (через скайп, в режиме онлайн).
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Выполняю переводы текстов и документов разных видов и тематик: технические, художественные, медицинские, документы, статьи на разные темы, новости, творчество и прочее.
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Закончил университет ТюмГУ, получил 2 высших образования, т.е. дипломы по 2 специальностям: переводчик и инженер-менеджер.
За плечами - немалый опыт работы в переводе.
Выполняю переводы максимально качественно и в нужные сроки.
Если понадобится что-либо отредактировать или исправить (ошибочки и недочёты) - без проблем.
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Объём 1-ой услуги = до 5400 символов (т.е. до 3 стандартных страниц) = 500 руб.
Всё добросовестно, доброжелательно и обоюдно ;)
Вежливость и доброта - взаимным бумерангом ;)