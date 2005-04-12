Умею рисовать свои и ваши идеи!

Привет! Меня зовут Лера и я учусь на дизайнера. Умею пользоваться различными графическими редакторами. Опыт в рисовании и редактировании у меня имеется(3 года). Могу замутить вам классный арт рабочего характера или отредачить вашу фотографию. Я очень работоспособный и пунктуальный человек. В моей головушке много интересных идей которыми я могу поделиться. А еще я не очень хорошо умею описывать и преподносить себя, поэтому не судите строго! ха-ха