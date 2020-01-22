СОЗДАНИЕ САЙТОВ, ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НА ПЛАТФОРМЕ GETCOURSE

имею более 7 лет профессиональной деятельности в финансовой и автомобильнойотраслях, фитнес-индустрии, бизнес авиации. Руководила и участвовала в проектахразличного уровня.На данный момент развиваю собственный бизнес в Дубаи и также живу здесь. Вусовершенствовании владею английским и турецким языками, с легкостью могусоздать грамотный контент для сайта любого уровня.

Чем я могу бытьполезна тебе?В создании сайта-визитки, организациивебинаров и создании обучающего курсана платформе Getcourse.ru, создастпродающие воронки писем и рассылок. Вполной мере сможет обеспечитьтехническую и графическую поддержкувашей онлайн школы.