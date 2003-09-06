Всем привет!Меня зовут Эмилия.Очень общительная и коммуникабельная.Владею английским языком и могу писать на любые темы.Переводом тоже занимаюсь,но это,так скажем,на крайняк.Не особо люблю это дело,мало свободы для полёта фантазии,хахаха.В любом случае хороший словарный запас и владение граматикой.

Также пишу тексты/коротенькие статьи (на русском).Опять таки выручает меня моя начитанность и легкий слог.В школе писала всякие газеты,вела оф.странички школы.Оформляла презентации для учителей на открытые уроки.

Цена договорная!В зависимости от заказа!

Всем добра и удачи??

(Кому принципиально время на данном сайте,то прошу пройти мимо.Решила попробовать себя в общении с незнакомыми людьми!)