— Пишу качественно, уникально и вовремя.

— Справляюсь с большими объемами.

— Пишу практически любые тексты: новости, обычные сео-статьи, пресс-релизы, рекламники и КП.

— Если будут замечания по тексту, без проблем доработаю.

УСЛУГИ:

— копирайтинг/рерайтинг

— наполнение сайта контентом (любая cms)

— обработка фотографий

— постинг

— ведение пабликов в социальных сетях

— smm услуги

Цена на услуги договорная.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

1. Работаю только после принятия заявки.

2. Если во время выполнения ТЗ появляются правки, которые не были указаны ранее в ТЗ, стоимость проекта увеличивается.

3. Работу показываю скриншотами за исключением той, которая делается на сайте. После утверждения, вы производите оплату, потом я скидываю файл с работой.

4. Работа которая делается на сайте выполняю только с предоплатой.

ОПЛАТА:

— ЯндексДеньги

— QIWI

— на карту «Visa» Сбербанка России – рубли

КОНТАКТЫ:

E-mail: [email protected]

Skype: по запросу.