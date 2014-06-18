— Пишу качественно, уникально и вовремя.
— Справляюсь с большими объемами.
— Пишу практически любые тексты: новости, обычные сео-статьи, пресс-релизы, рекламники и КП.
— Если будут замечания по тексту, без проблем доработаю.
УСЛУГИ:
— копирайтинг/рерайтинг
— наполнение сайта контентом (любая cms)
— обработка фотографий
— постинг
— ведение пабликов в социальных сетях
— smm услуги
Цена на услуги договорная.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
1. Работаю только после принятия заявки.
2. Если во время выполнения ТЗ появляются правки, которые не были указаны ранее в ТЗ, стоимость проекта увеличивается.
3. Работу показываю скриншотами за исключением той, которая делается на сайте. После утверждения, вы производите оплату, потом я скидываю файл с работой.
4. Работа которая делается на сайте выполняю только с предоплатой.
ОПЛАТА:
— ЯндексДеньги
— QIWI
— на карту «Visa» Сбербанка России – рубли
КОНТАКТЫ:
E-mail: [email protected]
Skype: по запросу.