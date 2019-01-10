Animation Motion Design Banner Maker Video Editing
Здравствуйте, я motion designer.Занимаюсь разработкой видео рекламного характера. Помогаю людям рассказать о своём проекте, бизнесе, стартапе. Занимаюсь разработкой видео-инфографики, анимации(2d/3d) ,монтажа с нескольких камер, работа с 360° видео, также sound design. https://disk.yandex.ru/d/7t8ZvRrvaHunww
Telegram @encuela
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$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Shape Animation131 просмотр
- Intro Outro Animation381 просмотр
Отзывы заказчиков
$28
10 баллов
5 лет назад
Всё понравилось. Работу завершили. Чёткого ТЗ не было, сделали в несколько итераций с постепенными правками в достаточно короткие сроки.
Ответный отзыв
Артем приятный человек, максимально адекватный заказчик, отвечает в любое время суток. Оплата в срок. Спасибо.