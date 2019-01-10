encuela

Павел encuela

 
33 годаРоссия/Ижевск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Animation Motion Design Banner Maker Video Editing

Здравствуйте, я motion designer.Занимаюсь разработкой видео рекламного характера. Помогаю людям рассказать о своём проекте, бизнесе, стартапе. Занимаюсь разработкой видео-инфографики, анимации(2d/3d) ,монтажа с нескольких камер, работа с 360° видео, также sound design. https://disk.yandex.ru/d/7t8ZvRrvaHunww

Telegram @encuela

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$30
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Отзывы заказчиков
artemgracev
Артём 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$28
10 баллов
5 лет назад
Создать видео заставку для видеоуроков
Всё понравилось. Работу завершили. Чёткого ТЗ не было, сделали в несколько итераций с постепенными правками в достаточно короткие сроки.
Артем приятный человек, максимально адекватный заказчик, отвечает в любое время суток. Оплата в срок. Спасибо.
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