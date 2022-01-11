energin

Александр energin

 
55 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание сайтов и продвижение рекламы Яндекс Директ

Профессиональные навыки:

  • Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
1.1 Анализ целевой аудитории.1.2 Проведение аудита предыдущих кампаний (опционально, если были).1.3 Анализ конкурентов.1.4 Анализ спроса и сезонности.1.5 Анализ посадочных страниц сайта

  • Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.
2.1 Сбор финансовых показателей2.2 Декомпозиция бюджета

3.           Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

3.1 Подготовка карты слов. Подбор масок.3.2 Сбор (парсинг) очистка и группировка семантики.

4.           Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ и Google                  Ads.

4.1 Копирайтинг.4.2 Дизайн.

5.          Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ и Google                  Ads.

5.1 Технический анализ.5.2 Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics.

6.         Внедрение CRM Call Tracking

6.1 Создание аккаунта, базовые настройки.6.2 Настройка динамического коллтрекинга.

7.         Настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google  Ads.

7.1 Загрузка, настройка и запуск кампании.7.2 Прохождение модерации.7.3 Запуск.

8.         Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ и    Google  Ads.

8.1 Проведение анализа планируемых и фактических показателей. 8.2 Корректировка рекламной кампании с целью оптимизации.

Дополнительные сведения:

• Уверенный пользователь ПК: MS Office. • Знания работы с KeyCollector.• Продвинутый пользователь Directcommander.• Навыки настройки Гиперлокального таргетинга. • Умение работать с аналитикой  поисковых систем. Яндекс Метрика и Google Analytics.• Знания  по внедрению Веб-аналитики с помощью Google Tag Manager.• Навыки в создании Landing Page на конструкторе Tilda и Турбо-сайтов в Яндекс Директ.• Создаю и настраиваю квизы, чаты, формы обратного звонка.• Знания в настройке рекламы РСЯ (Яндекс), КМС (Google Ads).• Знания в настройке графических объявлений Яндекс Директ.• Знания в настройке поисковой рекламы Яндекс Директ и Google Ads.• Понимание работы сервисов повышения конверсии и оптимизации рекламных кампаний Yagla и Elama.