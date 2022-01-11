Создание сайтов и продвижение рекламы Яндекс Директ

Профессиональные навыки:

Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

1.1 Анализ целевой аудитории.1.2 Проведение аудита предыдущих кампаний (опционально, если были).1.3 Анализ конкурентов.1.4 Анализ спроса и сезонности.1.5 Анализ посадочных страниц сайта

Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.

2.1 Сбор финансовых показателей2.2 Декомпозиция бюджета

3. Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

3.1 Подготовка карты слов. Подбор масок.3.2 Сбор (парсинг) очистка и группировка семантики.

4. Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

4.1 Копирайтинг.4.2 Дизайн.

5. Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

5.1 Технический анализ.5.2 Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics.

6. Внедрение CRM Call Tracking

6.1 Создание аккаунта, базовые настройки.6.2 Настройка динамического коллтрекинга.

7. Настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

7.1 Загрузка, настройка и запуск кампании.7.2 Прохождение модерации.7.3 Запуск.

8. Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

8.1 Проведение анализа планируемых и фактических показателей. 8.2 Корректировка рекламной кампании с целью оптимизации.

Дополнительные сведения:

• Уверенный пользователь ПК: MS Office. • Знания работы с KeyCollector.• Продвинутый пользователь Directcommander.• Навыки настройки Гиперлокального таргетинга. • Умение работать с аналитикой поисковых систем. Яндекс Метрика и Google Analytics.• Знания по внедрению Веб-аналитики с помощью Google Tag Manager.• Навыки в создании Landing Page на конструкторе Tilda и Турбо-сайтов в Яндекс Директ.• Создаю и настраиваю квизы, чаты, формы обратного звонка.• Знания в настройке рекламы РСЯ (Яндекс), КМС (Google Ads).• Знания в настройке графических объявлений Яндекс Директ.• Знания в настройке поисковой рекламы Яндекс Директ и Google Ads.• Понимание работы сервисов повышения конверсии и оптимизации рекламных кампаний Yagla и Elama.