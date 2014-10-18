energy3101

Неля energy3101

 
42 годаРоссия/Уфа
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Диктор-универсал

Профессиональный диктор с 14-летним стажем работы на радио и ТВ.

Безупречно поставленный, хорошо интонируемый, приятного тембра голос для Вашей аудиорекламы)

Изготовление аудиопродукции под ключ.

Копирайт, озвучивание, аудиомонтаж.

Сроки и цены - договорные.

Всегда рада сотрудничеству и готова к интересным предложениям)

Портфолио
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга