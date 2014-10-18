Диктор-универсал
Профессиональный диктор с 14-летним стажем работы на радио и ТВ.
Безупречно поставленный, хорошо интонируемый, приятного тембра голос для Вашей аудиорекламы)
Изготовление аудиопродукции под ключ.
Копирайт, озвучивание, аудиомонтаж.
Сроки и цены - договорные.
Всегда рада сотрудничеству и готова к интересным предложениям)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Моя дочь Руфина, 11 лет125 просмотров
- Фрагмент закадрового текста117 просмотров
- Вокальное демо111 просмотров
- Голосовое сообщение107 просмотров
- Еще одно игровое демо128 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга