Диктор-универсал

Профессиональный диктор с 14-летним стажем работы на радио и ТВ.

Безупречно поставленный, хорошо интонируемый, приятного тембра голос для Вашей аудиорекламы)

Изготовление аудиопродукции под ключ.

Копирайт, озвучивание, аудиомонтаж.

Сроки и цены - договорные.

Всегда рада сотрудничеству и готова к интересным предложениям)