eneyka

Гульфия eneyka

 
44 годаРоссия/Воткинск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

ВО, филология, Казанский Государственный Педагогический Университет, 2003, диплом с отличием.

Опыт работы:

1. Филиал Удмуртского Государственного Университета, преподаватель английского языка, 2013 - наст. время.

2. Воткинский педагогический колледж, преподаватель английского языка на отделении иностранных языков, 2000 - 2013.

Преподавание практических и теоретических дисциплин английского языка на английском языке.

Преподавание латинского языка.

Выполню переводы в языковых парах: английский-русский, латинский-русский, татарский-русский/английский.