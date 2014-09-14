ВО, филология, Казанский Государственный Педагогический Университет, 2003, диплом с отличием.
Опыт работы:
1. Филиал Удмуртского Государственного Университета, преподаватель английского языка, 2013 - наст. время.
2. Воткинский педагогический колледж, преподаватель английского языка на отделении иностранных языков, 2000 - 2013.
Преподавание практических и теоретических дисциплин английского языка на английском языке.
Преподавание латинского языка.
Выполню переводы в языковых парах: английский-русский, латинский-русский, татарский-русский/английский.
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