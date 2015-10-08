Ложкин Михаил
+34 654 730202
Skype: lozhkinmv
О себе:
В 2002 году поступил в Ростовский Государственный Педагогический Университет, где в течение трех лет изучал теорию и методику преподавания иностранных языков. Продолжил обучение в Ростовском Институте Иностранных Языков по специальности «Перевод/Переводоведение» (английский и испанский языки). C 2009 года живу в Испании, город Малага.
Имею опыт работы в частных школах иностранных языков в России и Испании, а так же онлайн. Самым сложным для меня, наверное, было преподавать английский на испанском и наоборот. Для этого необходимо владеть обоими языками на очень высоком уровне. Хотя, как ни странно, но для преподавателя – это не всегда самое главное.
Самое главное – это уметь «услышать» и «увидеть» студента, понять его слабые и сильные стороны, уметь адаптироваться. На уроках обычно использую коммуникативный метод преподавания, просто потому, что - это эфективнее.
Я уверен, что занятия должны быть в удовольствие, однако – делу - время, а потехе - час. Поэтому важно уметь сбалансировать практику с теорией.
Очень часто студенты хотят знать, как научиться думать на языке. Для этого существует много способов. Мне, например, в этом очень помогает кино, YouTube, музыка, блоги, общение с носителями языка, интернет мемы и, конечно, старые добрые книги.
На занятиях я люблю позитивный настрой, четкую постановку целей, и уверенный курс на успех, ведь лучшая награда для преподавателя – это видеть как растут и развиваются его студенты.
Мой девиз: «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать сломя голову, а чтобы двигаться вперед, надо бежать в два раза быстрее». Льюис Кэрол «Алиса в стране чудес».
Образование:
2002 г. Подростковая Кризизная Службы (Молодежный Телефон Доверия). Ростов-на-Дону.
Сертификат. Основы психологического консультрования.
2008 г. Ростовский Институт Иностранных Языков
Лингвистика. Перевод/переводоведение (Английский, Кастильский Испанский)., Бакалавр
2009 - 2011 г. Малагский Университет, Испания.
Маркетинг. Бакалавр
2012 г. Веб-программирование (HTML, CSS, JAVA SCRIPT, PHP)
Учебный центр – «Сенек». Информационные технологии. Испания, Малага.
2013 г. Основы бухгалтерского учета
Академия «Нуестра Сеньора де ла Есперанса», Бухгалтерский учет. Испания, Малага.
Опыт работы:
2005 — по настоящее время
Freelance
Тренер-Преподаватель
Опыт:
- Работа со студентами разных уровней владения языком;
- Обеспечение эмоционально комфортной среды для обучения;
- Работа со студентами широкого возрастного диапазона (10 - 60 лет);
- Подавляющий % студентов добились поставленных в начале курса целей.
Декабрь 2008 — Август 2009
Бизнес-школа "Вавилон", Ростов-на-Дону.
Тренер-Преподаватель
- Преподавание английского языка;
- Проведение тренингов по деловому этикету и культуре речи.
Знание языков:
Английский — свободно владею (С2)
Испанский — свободно владею (С2)
Французский — базовые знания (С1)
Китайский — базовые знания (А2)
- Очарование Алоры150 просмотров
- Timeshare104 просмотра