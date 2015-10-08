Тренер-Преподаватель: Английский, Испанский (Общий Разговорный, Деловой, IT, Маркетинг, Бухгалетрия, Банковское Дело, Юриспруденция...).

Ложкин Михаил

+34 654 730202

[email protected]

Skype: lozhkinmv

О себе:

В 2002 году поступил в Ростовский Государственный Педагогический Университет, где в течение трех лет изучал теорию и методику преподавания иностранных языков. Продолжил обучение в Ростовском Институте Иностранных Языков по специальности «Перевод/Переводоведение» (английский и испанский языки). C 2009 года живу в Испании, город Малага.

Имею опыт работы в частных школах иностранных языков в России и Испании, а так же онлайн. Самым сложным для меня, наверное, было преподавать английский на испанском и наоборот. Для этого необходимо владеть обоими языками на очень высоком уровне. Хотя, как ни странно, но для преподавателя – это не всегда самое главное.

Самое главное – это уметь «услышать» и «увидеть» студента, понять его слабые и сильные стороны, уметь адаптироваться. На уроках обычно использую коммуникативный метод преподавания, просто потому, что - это эфективнее.

Я уверен, что занятия должны быть в удовольствие, однако – делу - время, а потехе - час. Поэтому важно уметь сбалансировать практику с теорией.

Очень часто студенты хотят знать, как научиться думать на языке. Для этого существует много способов. Мне, например, в этом очень помогает кино, YouTube, музыка, блоги, общение с носителями языка, интернет мемы и, конечно, старые добрые книги.

На занятиях я люблю позитивный настрой, четкую постановку целей, и уверенный курс на успех, ведь лучшая награда для преподавателя – это видеть как растут и развиваются его студенты.

Мой девиз: «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать сломя голову, а чтобы двигаться вперед, надо бежать в два раза быстрее». Льюис Кэрол «Алиса в стране чудес».

Образование:

2002 г. Подростковая Кризизная Службы (Молодежный Телефон Доверия). Ростов-на-Дону.

Сертификат. Основы психологического консультрования.

2008 г. Ростовский Институт Иностранных Языков

Лингвистика. Перевод/переводоведение (Английский, Кастильский Испанский)., Бакалавр

2009 - 2011 г. Малагский Университет, Испания.

Маркетинг. Бакалавр

2012 г. Веб-программирование (HTML, CSS, JAVA SCRIPT, PHP)

Учебный центр – «Сенек». Информационные технологии. Испания, Малага.

2013 г. Основы бухгалтерского учета

Академия «Нуестра Сеньора де ла Есперанса», Бухгалтерский учет. Испания, Малага.

Опыт работы:

2005 — по настоящее время

Freelance

Тренер-Преподаватель

Опыт:

- Работа со студентами разных уровней владения языком;

- Обеспечение эмоционально комфортной среды для обучения;

- Работа со студентами широкого возрастного диапазона (10 - 60 лет);

- Подавляющий % студентов добились поставленных в начале курса целей.

Декабрь 2008 — Август 2009

Бизнес-школа "Вавилон", Ростов-на-Дону.

Тренер-Преподаватель

- Преподавание английского языка;

- Проведение тренингов по деловому этикету и культуре речи.

Знание языков:

Английский — свободно владею (С2)

Испанский — свободно владею (С2)

Французский — базовые знания (С1)

Китайский — базовые знания (А2)