english_homie

Профессиональный копирайтер

Доброго времени суток!

Если Вам нужен опытный копирайтер для ведения блога , создания контента на русском, английском, украинском языках, заполнения сайтов качественными статьями самой разной тематики , редактуре уже имеющихся текстов - Вы пришли по адресу.

Я - писатель с 3 годами опыта. Имею филологическое образование, закончила языковую школу. Свободно владею английским языком. Постоянно

совершенствуюсь и никогда не останавливаюсь на достигнутых знаниях.

Я горю своей работой, писательство - моя страсть. Пишу быстро, качественно и завлекающе, могу работать с любой тематикой! За примерами моих работ можете обратиться лично или обратить внимание на резюме.

Тематики, в которых у меня имеется опыт создания контента:

автотематика: шины, детали авто, уход за авто, как обновить вид своей машины и т.д.

криптовалюты

цветы: доставка цветов, сорта цветов, флористика

казино

лекарственные препараты

работа за границей, путешествия, переезд в другую страну

кулинария

"женские" тематики (советы домохозяйке, о красоте, здоровье, правильном питании и т.д.)

косметика

климатическая техника

взрослая тематика 18+

мужская и женская одежда

альтернативная энергетика

организация праздников

Открыта к новым предложениям и долгому сотрудничеству! Предпочитаю сотрудничество напрямую.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Greetings!

If you're searching for an experienced copywriter , who will create unique & catching texts for your site, blog, Instagram or Facebook page, you came to the right place.

I'm working as a writer for more than 3 years, study philology and dream about publishing my own book one day. I adore my profession because of the constant self-development, new people and new information I receive.

I've had an experience of content creating in such themes as:

♥ automobiles, trucks, other vehicles

♥ cryptocurrencies, blokchain, DAPPs, DAO, Ethereum

♥ floristry, flowers, plants

♥ gambling, casinos

♥ medications, healthcare products

♥ travelling, moving to another country, visa regime

♥ beauty products, cosmetics, cookery, health tips, diets

♥ technologies: climate equipment, smartphones, touchscreen tables

♥ adult theme 18+

♥ alternative energy

♥ organization of celebrations (content for website)

♥ style, men & women clothes

♥ game reviews

♥ artificial intelligence

I'm open to the work proposals! Write me to get the most qualitative content for your site or blog.