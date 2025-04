Aнглийский с носителем языка из США он-лайн

Привет! Я из Америки. Преподаю свободный разговорный английский. Хочешь быстро заговорить, пишите! Результаты уже через 1-2 месяца занятий.

Hi, I am from the USA. I teach fluent English. If you want to start speaking freely, write me!

With my help, you will improve your English in 1-2 months.

Over 10 years of teaching experience. Skype lessons are available. TOFEL, ESL, IELTS prep.