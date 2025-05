englishyozh

Hello. How are you doing?

Я выпускник по специальности «лингвист-переводчик».

Акцент - американский.

Имею опыт в репетиторстве с 2019 года.

На данный момент работаю в онлайн-школе английского языка SkyEng уже как 2 года.

Сегодня я продолжаю совершенствовать свои профессиональные навыки, постоянно работая с англоязычной литературой и прессой для перевода, так как это моё хобби.

Считаю, что для формирования коммуникативных навыков нет ничего лучше профессионально организованной разговорной практики — соответственно с этим и выстраиваю свои занятия.

Занятия проводятся онлайн

Платформы для проведения занятий — Zoom или Google Classroom/Meet.

Стоимость занятия (50 минут) - 600р

Есть пробное бесплатное занятие на 20-25 минут для определения уровня.

Может быть, полезным - английский язык, преподаватель, buddy, практика общения на английском, tutor, english tutor.