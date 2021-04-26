Предлагаю свои услуги по моделлингу, в сфере архитектуры, создания мебели для интерьеров, декора, ретопологии, т.е оптимизации ваших моделей и сборки сцен.

Даю вам гарантию по возврату денег. Гарантия соблюдения дедлайнов. Проект бесплатно, если не уложусь в срок по ТЗ.

Плюсом является то, что работа идёт без предоплаты, в отличии от того, как работают многие моделлеры. Рассказываю схему, сначала вы мне ставите задачи, даёте дедлайн, я выполню свою работу, скидываю скриншот проделанной работы, в случае чего вношу правки. Затем вы производите оплату, после я отправляю вам модель.

Имеется огромная база кейсов, в случае необходимости могу вам предоставить их.