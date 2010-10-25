1С! Все работы по сопровождению, администрированию, обучению.
Опыт работы консультантом 1С более 4 лет. Официальный партнер фирмы 1С.
Проекты:
Автоматизация управленческого учета на базе "1С:Бухгалтерия8" в компании оказывающей услуги. Доработки под клиента, обучение пользователей.
Автоматизация бухгалтерского учета в компании занимающейся оптовой торговлей (импорт) на базе "1С:Бухгалтерия8".
Автоматизация предприятия розничной торговли на базе "1С:Управление торговлей" и "1С:Бухгалтерия8". Консультирование пользователей, настройка и разработка выгрузки данных.
Автомтизация крупных производственных компаний по технологии проектного внедрения. Производственный и бухгалтерский учет.
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