Меня зовут Юлия и я смм-специалист.

Занимаюсь продвижением бизнеса и экспертов в Instagram. Предоставляю как полное ведение аккаунта под ключ, так и выполнение разовых услуг.Из своих услуг могу предложить:- составить шапку профиля- составить контент-план для постов/сторис- провести анализ конкурентов и целевой аудитории для выстраивания эффективной стратегии продвижения аккаунта- создание сторис- разработка визуала- написание постов- еженедельное/ежемесячное предоставление отчётности о проделанной работе- создание и оформление Таплинк

- обработка, монтаж фото/видео материала др.