enotkoksik

Ретушь/Монтаж/Озвучка/

Всем привет, я фотограф, на "Ты" с ретушью и редактированием видео контента, окончил Społeczna Akademia Nauk Warszawa на факультете графика в направлении режиссуры и фотографии, после чего пошел на магистратуру и закончил её в направлении дизайна, есть трудности с русским и украинским языком, поэтому в переписке или общении возможно некоторое недопонимание, которое оправдывается качеством исполнения заказа.

Я понимаю что на этом сайте у меня еще нет рейтинга, как и доверия ко мне и поэтому заказ я могу делать с оплатой после завершения работы или же не оплаты моей работы в случае неудачного результата.

Спасибо за внимание