Опыт работы:
более 5 лет
Воронежский механический завод-филиал ФГУП "ГКНПЦ им. Хруничева": с ноября 2008 по июль 2011
Должность: Заместитель начальника базы отдыха
- сметы(смета поступления и расхода денежных средств, сметы на проведение мероприятий), бизнес-планы(бизнес-план развития базы, бизнес-план развития инфраструктуры базы), приказы, договора, реклам-ная деятельность, маркетинговые исследования, аналитическая работа, ведение статистики, выработка цено-вой политики;
- решение вопросов связанных с ГПН, ФМБА, экологией, выполнение предписаний, оформление документов, связанных с работой базы отдыха;
-ответственная за работу столовой: контроль над выполнением программы производственного лабораторного контроля в столовой и по базе отдыха, заключение договоров с поставщиками;
-ответственная за пожарную безопасность базы: расчет и оснащение необходимым количеством огнетушите-лей объектов недвижимости базы в соответствии с нормами оснащенности помещений,
разработка инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий и помещений базы, определение катего-рии складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон по ПУЭ, разработка планов эвакуации на случай пожара;
- работа с клиентами(расширение клиентской базы, решение конфликтных вопросов);
-контроль над обслуживающим персоналом.
Разработана и введена в эксплуатацию база данных и поисковая система‚ которая позволяет автоматически производить:
1. подбор свободных комнат для отдыха( для баз отдыха с большим количеством отдыхающих вручную - про-блематично);
2. расчет‚ постоянно меняющегося‚ количества отдыхающих‚ стоящих на питании;
3. автоматическое заполнение бланка путевки;
4. оформление дневной ведомости потребления продуктов;
5. расчет количества потребления продуктов за месяц‚ квартал‚ год;
6. расчет загрузки корпусов по месяцам‚ кварталам и т.д.
7. подсчет заработанных денежных средств по корпусам‚ месяцам и по году.
Разработанная база данных улучшает культуру обслуживания‚ облегчает труд администраторов и бухгалте-рии. Используется в других организациях.
Воронежский механический завод: с июля 2005 по ноябрь 2008
Должность: менеджер по услугам базы отдыха
ответственная за: бронирование мест, оформление путевок, работу с клиентами;
- рекламная деятельность,
- контроль над работой администраторов, горничных,
- разрешение конфликтных ситуаций с отдыхающими,
- организация проведения банкетов, корпоративных мероприятий, семинаров,
- работа с туристическими фирмами,
- заключение договоров с организациями на проведение мероприятий.
Воронежский механический завод: с октября 2003 по июль 2005
Должность: старший администратор базы
ответственная за: бронирование мест, оформление путевок, работу с клиентами;
- рекламная деятельность,
- контроль над работой администраторов, горничных,
- разрешение конфликтных ситуаций с отдыхающими
Воронежский механический завод: с февраля 2001 по октябрь 2003
Должность: администратор базы отдыха
бронирование мест, оформление путевок, работа с клиентами, рекламная деятельность.
Воронежский механический завод: с августа 1980 по декабрь 1994
Должность: инженер-математик
разработка, отладка, эксплуатация: системы автоматизированного проектирования инструмента, поисковой системы, подбора инструмента.
Профессиональные навыки:
Знание методик работы с персоналом;
-знание компьютера на уровне опытного пользователя;
-умение вести переговоры и принимать оптимальное решение;
-знание первичной бухгалтерии;
-умение оформить сайт‚ используя Frontpage.
Образование:
Основное:высшее
Харьковский авиационный институт: (высшее (магистр)), с 1973 по 1979
Специальность: инженер-математик
Дополнительная информация:
Семейное положение: замужем
Дети: есть
Личный автомобиль: есть
Возможность командировок: есть
О себе: целеустремленность‚ мобильность‚ умение работать в команде и с командой‚ водительское удосто-верение.