Опыт работы:

более 5 лет

Воронежский механический завод-филиал ФГУП "ГКНПЦ им. Хруничева": с ноября 2008 по июль 2011

Должность: Заместитель начальника базы отдыха

- сметы(смета поступления и расхода денежных средств, сметы на проведение мероприятий), бизнес-планы(бизнес-план развития базы, бизнес-план развития инфраструктуры базы), приказы, договора, реклам-ная деятельность, маркетинговые исследования, аналитическая работа, ведение статистики, выработка цено-вой политики;

- решение вопросов связанных с ГПН, ФМБА, экологией, выполнение предписаний, оформление документов, связанных с работой базы отдыха;

-ответственная за работу столовой: контроль над выполнением программы производственного лабораторного контроля в столовой и по базе отдыха, заключение договоров с поставщиками;

-ответственная за пожарную безопасность базы: расчет и оснащение необходимым количеством огнетушите-лей объектов недвижимости базы в соответствии с нормами оснащенности помещений,

разработка инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий и помещений базы, определение катего-рии складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон по ПУЭ, разработка планов эвакуации на случай пожара;

- работа с клиентами(расширение клиентской базы, решение конфликтных вопросов);

-контроль над обслуживающим персоналом.

Разработана и введена в эксплуатацию база данных и поисковая система‚ которая позволяет автоматически производить:

1. подбор свободных комнат для отдыха( для баз отдыха с большим количеством отдыхающих вручную - про-блематично);

2. расчет‚ постоянно меняющегося‚ количества отдыхающих‚ стоящих на питании;

3. автоматическое заполнение бланка путевки;

4. оформление дневной ведомости потребления продуктов;

5. расчет количества потребления продуктов за месяц‚ квартал‚ год;

6. расчет загрузки корпусов по месяцам‚ кварталам и т.д.

7. подсчет заработанных денежных средств по корпусам‚ месяцам и по году.

Разработанная база данных улучшает культуру обслуживания‚ облегчает труд администраторов и бухгалте-рии. Используется в других организациях.

Воронежский механический завод: с июля 2005 по ноябрь 2008

Должность: менеджер по услугам базы отдыха

ответственная за: бронирование мест, оформление путевок, работу с клиентами;

- рекламная деятельность,

- контроль над работой администраторов, горничных,

- разрешение конфликтных ситуаций с отдыхающими,

- организация проведения банкетов, корпоративных мероприятий, семинаров,

- работа с туристическими фирмами,

- заключение договоров с организациями на проведение мероприятий.

Воронежский механический завод: с октября 2003 по июль 2005

Должность: старший администратор базы

ответственная за: бронирование мест, оформление путевок, работу с клиентами;

- рекламная деятельность,

- контроль над работой администраторов, горничных,

- разрешение конфликтных ситуаций с отдыхающими

Воронежский механический завод: с февраля 2001 по октябрь 2003

Должность: администратор базы отдыха

бронирование мест, оформление путевок, работа с клиентами, рекламная деятельность.

Воронежский механический завод: с августа 1980 по декабрь 1994

Должность: инженер-математик

разработка, отладка, эксплуатация: системы автоматизированного проектирования инструмента, поисковой системы, подбора инструмента.

Профессиональные навыки:

Знание методик работы с персоналом;

-знание компьютера на уровне опытного пользователя;

-умение вести переговоры и принимать оптимальное решение;

-знание первичной бухгалтерии;

-умение оформить сайт‚ используя Frontpage.

Образование:

Основное:высшее

Харьковский авиационный институт: (высшее (магистр)), с 1973 по 1979

Специальность: инженер-математик

Дополнительная информация:

Семейное положение: замужем

Дети: есть

Личный автомобиль: есть

Возможность командировок: есть

О себе: целеустремленность‚ мобильность‚ умение работать в команде и с командой‚ водительское удосто-верение.