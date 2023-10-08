enray

Никита enray

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Делаю любые статьи в максимально короткие сроки!

Добрый день, напишу статью для сайта и не только. Гарантирую:

  1. Грамотность

  2. Ответственность

  3. Уникальность текста

  4. Доступность языка

Срок выполнения работы до 1-дня, но если требуется, сроки могут быть меньше.

Нужно для заказа:

Напишите подробное техническое задание.

Сколько требуется знаков, тема статьи, тип (аналитическая, информационная, продающая).

С уважением, Никита.

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