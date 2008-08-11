Не знаю возможно ли это: Есть база документов в формате ворд, которые разбиты по папкам Возможно ли написать скрипт, который создаст базу данных из этих документов, структура должна быть создана по подобию структуры папок и их названий. Пример: /петербург/адреса/дворцовая ...