entay

Дмитрий Рутов entay

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Главное не только заваевать высокие позиции, но и сохранить их!

Привлечение пользователя, это только начальный этап)

Оптимизация сайта: 6000 WMR

Продвижение сайта: от 9000WMR (зависит от тематики)

Консультации по оптимизации структуры сайта (консультирование дизайнера, программиста...): 6000WMR

Создание семантического ядра: 600WMR

Создание семантического ядра (англ): 800WMR

  • Верстка макета под magento

    $70

    Необходимо сделать верстку под magento, есть макет главной страницы, но он не позволяет использовать весь функционал данной системы. Задача: скоординировать работу дизайнера при создании макета внутренних страниц (возможно корректировка главной) Верстка из шаблона под magento. (создание темы)

    Magento
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Формирование и наполнение базы (из ворда)

    Не знаю возможно ли это: Есть база документов в формате ворд, которые разбиты по папкам Возможно ли написать скрипт, который создаст базу данных из этих документов, структура должна быть создана по подобию структуры папок и их названий. Пример: /петербург/адреса/дворцовая ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тематический обмен ссылками.

    $250

    Требуется линк менеджер для тематического обмена ссылками по 5 проектам. Тематика аренда квартир в Санкт-Петербурге, недвижимость, туризм, гостиницы, отдхых; к сайтам подключен удобный каталог. необходимый минимум 500 ссылок (100 ссылок на каждый проект) ежемесячно. Оплата ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
dobroblin
Блин 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-4)
$50
10 баллов
15 лет назад
Верстка сайта из макета psd
Оплата без проблем, задание поставлено четко. Всем рекомендую.
Работа в срок. Четко по заданию. Всем рекомендую к сотрудничеству, человек знает предмет.
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