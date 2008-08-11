Необходимо сделать верстку под magento, есть макет главной страницы, но он не позволяет использовать весь функционал данной системы. Задача: скоординировать работу дизайнера при создании макета внутренних страниц (возможно корректировка главной) Верстка из шаблона под magento. (создание темы)
Главное не только заваевать высокие позиции, но и сохранить их!
Привлечение пользователя, это только начальный этап)
Оптимизация сайта: 6000 WMR
Продвижение сайта: от 9000WMR (зависит от тематики)
Консультации по оптимизации структуры сайта (консультирование дизайнера, программиста...): 6000WMR
Создание семантического ядра: 600WMR
Создание семантического ядра (англ): 800WMR
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