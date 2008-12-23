entdevelop

Developer Enterprise entdevelopentdevelop
Команда разработчиков.
В состав команды входят: архитектор ПО, проектировщик БД, кодер, дизайнер
Специализация: проектирование и разработка 2х, 3х уровневых приложений, работающих в гетерогенных многопользовательских средах, а также:
1. проектирование и разработка WEB-приложений любого уровня сложности, от сайтов до корпоративных порталов;
2. проектирование и разработка приложений уровня предприятия;
3. проектирование и разработка desktop-приложений для работы с БД;
Язык проектирования: UML
Сервера БД и сервера приложений: MySQL, GlassFish, Tomcat, MS SQL Server
Разработка клиентской части и сервисов: PHP, Java, Ajax, C/C++/C#, ASP
Основной принцип: Создание качественного и отказоустойчивого ПО, ориентированного на пользователя
Пример работ: