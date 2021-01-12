SMM, SEO, ДИРЕКТ

Сбор баз с вашей целевой аудиторией

Таргетированная реклама Фэйсбук, Вк, Инстаграмм, Таргет Майл

Тизерные сети - настройка

Недорогая качественная накрутка Инстаграм

Сбор баз по целевой аудитории и ее фильтрация от ненужных по Инстаграмм

Качественное первоначальное и поэтапное продвижение в инстаграмм

Создание продающих сайтов - лэндинги

Создание семантического ядра

Подбор ключевых слов для Яндекс Директа и ее настройка

Я в вк https://vk.com/tops_manager