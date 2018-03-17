Необходимо собрать 70 логотипов компаний и, при необходимости, вырезать фон. Логотипы должны быть предоставлены в формате Figma с качественной изоляцией для наложения на светлые и темные фоны. Размер логотипа 200px при @1x, 400px при @2x. Максимально возможные логотипы в SVG, остальные - полупрозрачные PNG.