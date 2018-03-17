Необходимо собрать 70 логотипов компаний и, при необходимости, вырезать фон. Логотипы должны быть предоставлены в формате Figma с качественной изоляцией для наложения на светлые и темные фоны. Размер логотипа 200px при @1x, 400px при @2x. Максимально возможные логотипы в SVG, остальные - полупрозрачные PNG.
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Необходимо собрать максимально полное семантическое ядро для сайта на английском языке на тему путешествий. Сайт об одном городе XXX. Примеры запросов: best districts to stay in ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
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Необходимо переделать несколько шорткодов в блоки нового редактора WordPress 5.0 (Gutenberg). Обязателен большой опыт JavaScript (React, Vue, etc.), так как блоки не самые простые (например сетка с колонками).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
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Ищу дизайнера с почасовой оплатой для разработки презентации цифрового продукта (премиум шаблона WordPress). Работу сдать в Sketch (не Photoshop). Примеры того, что мне нужно: https://www.behance.net/gallery/65477869/MI-Home-F... ...Презентации1 заявкаЗакрыт7 лет назад
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Ищу опытного WordPress разработчика для создания WordPress темы на основе имеющихся макетов. Ваши знания: Адаптивная версткаСтандарты WordPressGitGulpSASSТребуется большой опыт работы именно с WordPress. В откликах указывайте ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Необходимо написать и опубликовать 50 статей на тему WordPress. Пример темы статьи: Как настроить меню в WordPressКак установить WordPress10 лучших шаблонов WordPress для фотографовСтатья должна включать подробное текстовое описание (3-5 ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад