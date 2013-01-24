entsru

Игорь entsru

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать фирменный стиль

    Для компании, которая будет заниматься эксплуатацией недвижимости и инженерных систем необходимо разработать фирменный стиль (визитка, бланк, папка, главная страница сайта).

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать логотип

    Необходимо создать логотип для компании, которая будет заниматься эксплуатацией недвижимости и техническим сервисом инженерных систем. Жду желающих с КП.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Создать фирменный стиль
Сотрудничаю с Игорем уже во второй раз и снова остались только положительные эмоции от сотрудничества! Как всегда все на высоте: общение, оплата. Рекомендую всем!
Второй раз обращаюсь к Елене и опять она блестяще справляется с задачей. Рекомендую.
Ответный отзыв
solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Создать логотип
Игорь - очень хороший заказчик, с которым было легко работать! Оплата своевременная! Буду рада новым проектам! Рекомендую другим фрилансерам как надежного заказчика!!!
Лена быстро и качественно выполнила задание по созданию логотипа компании. Сама предложила несколько вариантов графического изображения лого и смыслового значения. Рекомендую всем., кто предпочитает профессиональный подход в работе.
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