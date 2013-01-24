Для компании, которая будет заниматься эксплуатацией недвижимости и инженерных систем необходимо разработать фирменный стиль (визитка, бланк, папка, главная страница сайта).
Фирменный стиль1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Для компании, которая будет заниматься эксплуатацией недвижимости и инженерных систем необходимо разработать фирменный стиль (визитка, бланк, папка, главная страница сайта).
Необходимо создать логотип для компании, которая будет заниматься эксплуатацией недвижимости и техническим сервисом инженерных систем. Жду желающих с КП.